Танкер с нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды - "Белнефтехим"

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танкер с российской нефтью от трейдеров прибыл в порт Клайпеды (Литва), сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Первый из двух танкеров уже прибыл в порт Клайпеды, вечером он станет на разгрузку. Поставка в Беларусь по железной дороге начнется завтра, 5 марта", - сказал Александр Тищенко.

Эта нефть будет перерабатываться в ОАО "Нафтан".

Как сообщалось, Беларусь договорилась о поставке 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

Кроме того, азербайджанская компания Socar поставит еще два танкера нефти - около 170 тыс. т. В Беларусь сырье будет доставлено через Украину по нефтепроводу Одесса - Броды. Socar планирует отправить первый танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта Джейхан 5-6 марта. Ориентировочно 20 марта планируется второй танкер из грузинского порта Супса.

Помимо этого в марте нефть без премии будут поставлять шесть российских компаний, среди которых "Сафмар" и пять новых для Беларуси поставщиков. В частности, группа компаний "Сафмар" поставит 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т.

Общий объем поставок на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т нефти. В январе и марте заводы работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.-0-