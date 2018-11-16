Техрегламент на детские игровые площадки начнет действовать в ЕАЭС с 17 ноября

16 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Технический регламент "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" вступает в силу в Евразийском экономическом союзе с 17 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Документ распространяется на оборудование и покрытие для детских игровых площадок, впервые выпускаемые в обращение в союзе и размещенные на открытых территориях или в закрытых помещениях, - пояснили в ЕЭК. - С его вступлением в силу требования безопасности к оборудованию для детских игровых площадок становятся обязательными, причем едиными для всех государств союза".

Согласно техрегламенту, конструкция оборудования для детских игровых площадок должна обеспечивать его прочность и устойчивость, быть защищенной от коррозии и старения с учетом агрессивности среды. Оборудование следует изготавливать так, чтобы оно не имело выступающих элементов с острыми концами или кромками и чтобы в нем не застревали части тела или одежда ребенка. От исполнения этих требований напрямую зависят жизнь и здоровье детей, подчеркнули в комиссии.

"По сути, это документ, положения которого предписывают, что и как нужно делать при изготовлении и содержании оборудования детских игровых площадок, чтобы избежать повреждений и травм при пользовании им детьми и сопровождающими лицами, - прокомментировал документ член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. - Все участники процесса - от проектировщиков и изготовителей до организаций, которые занимаются эксплуатацией детских игровых площадок, - получили четкие единые требования, которые они обязаны выполнять для сохранения жизни и здоровья людей".

В техническом регламенте требования безопасности установлены исходя из выявленных рисков нанесения вреда здоровью детям и лицам, осуществляющим присмотр за ними. Принятый техрегламент устанавливает требования к безопасности оборудования и покрытий для детских игровых площадок и процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. Отдельно определено, что конструкция оборудования может предусматривать беспрепятственный доступ на игровую площадку детей с ограниченными возможностями и обеспечивать безопасность их пребывания на ней.

"Одно из достоинств технического регламента в том, что это комплексный документ, какого раньше не было ни в одной стране союза, - добавил заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров. - До этого везде были разные требования, которые содержались в различных актах: у кого-то это были ведомственные правила, у кого-то - стандарты. А мы совместно с нашими коллегами из государств - членов ЕАЭС привели практически к одному знаменателю регуляторную практику пяти наших стран. В одном документе объединили и конструкционные, и эксплуатационные, и другие требования безопасности, установив их для всех этапов жизненного цикла оборудования для детских игровых площадок".

Для планомерного перехода участников рынка на выпуск оборудования и покрытий для детских игровых площадок, отвечающих новым требованиям, комиссия установила переходный период. До 1 июня 2020 года допускаются производство и выпуск в обращение оборудования и покрытий по прежним правилам - в соответствии с законодательством государств ЕАЭС. Документы, оформленные до вступления в силу техрегламента, будут считаться действительными до окончания срока их действия, но не позднее 1 июня 2020 года.

"После вступления техрегламента в силу оборудование и покрытия для детских игровых площадок будут свободно перемещаться по всей союзной территории, и это не потребует от производителей излишних расходов на многократное подтверждение соответствия по национальным требованиям", - резюмировали в ЕЭК.-0-