Топливо на АЗС в Беларуси с 17 марта подорожает на 1 копейку

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 17 марта розничные цены на автомобильное топливо увеличиваются на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,47, АИ-95-К5-Евро - Br1,58, АИ-98-К5-Евро - Br1,79, ДТ - Br1,58.

Как пояснили в концерне, цены на автомобильное топливо изменяются с целью компенсации затрат НПЗ.

"С начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте выросла на 8,8%. Розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2%", - добавили в "Белнефтехиме".-0-