Торгово-экономические отношения с Израилем будут наращиваться - Воробьев

12 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Торгово-экономические отношения с Израилем на протяжении последних трех лет находятся на подъеме. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Евгений Воробьев, который сегодня назначен послом Беларуси в Израиле.

Он отметил, что в минувшем году двусторонний товарооборот достиг $162 млн. "Есть неплохие наработки в сфере услуг, мы не только продаем в Израиль свои товары, но и реализуем услуги. Имеются неплохие перспективы по сотрудничеству в сфере туризма", - сказал дипломат.

Евгений Воробьев подчеркнул, что выстраивание торгово-экономических связей с Израилем - непростой процесс, особенно с учетом хорошо наработанных контактов этой страны с Соединенными Штатами, европейскими государствами, и вклиниться на этот рынок не так просто.

Наряду с этим посол высказал намерение наращивать белорусско-израильский товарооборот. Он уверен в хороших перспективах двусторонних отношений.-0-