Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Великобритании после Brexit обсуждено в Лондоне

Во время встречи. Фото МИД Беларуси

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник встретился с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Конором Барнсом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"На встрече обсужден весь спектр вопросов двусторонней повестки дня в области торговли и инвестиций. Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС", - рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Состоялся обмен мнениями по ряду конкретных совместных проектов промышленной кооперации, зеленых технологий, экологически чистого общественного и коммерческого транспорта. Рассмотрены вопросы взаимодействия в финансовой сфере, в области информационных технологий и других отраслях.-0-