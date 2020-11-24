Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев составил около $666 млн

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 24 ноября 2020
Минск Облачно с прояснениями +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:00 В Барановичах осудили бывшего сотрудника венкомата Происшествия
14:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 105 835 пациентов с COVID-19 Общество
14:00 Букмекерская компания Parimatch запустила проект прогнозов Спорт
13:57 Житель Петербурга захватил в заложники шестерых детей В мире
13:57 Внешнеторговая палата Казахстана предлагает организовать в Беларуси свое представительство Экономика
13:55 Меры по борьбе с коронавирусом снижают циркуляцию вирусов гриппа - ВОЗ В мире
13:54 Более 4 млн случаев COVID-19 зарегистрировано в ноябре в Европейском регионе ВОЗ В мире
13:54 Беларусь готова активизировать экономическое сотрудничество с Намибией Президент
13:39 Данилович: фактически ничего позитивного за БЧБ-флагом не стоит Общество
13:38 Лукашенко: в сотрудничестве с Пакистаном нельзя допускать паузы Президент
13:37 Более 160 предприятий Беларуси и Казахстана участвуют в работе делового совета Экономика
13:32 Минская область стала лидером по организации территориальной обороны Регионы
13:28 Белорусский рубль на торгах 24 ноября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:25 Эффективность "Спутника V" превышает 95% - исследование В мире
13:25 Проект "Портреты" на сцене Камерного зала Большого театра Афиша
13:22 Спорт всегда был и остается вне политики - обращение белорусских атлетов к общественности Спорт
13:19 Ермакова: состав правления Белгазпромбанка планируется сформировать в декабре Экономика
13:15 Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев составил около $666 млн Экономика
13:03 Миссия наблюдателей от СНГ примет участие в мониторинге выборов в парламент Казахстана Политика
13:00 Жилье для многодетных и благоустройство населенных пунктов: Караев провел прямую линию в Волковыске Регионы
12:53 Крупный мировой производитель латексных перчаток из-за вспышки COVID-19 закроет половину заводов В мире
12:52 Экспедицию российских ученых в Антарктиду перенесли из-за пандемии коронавируса В мире
12:49 Утюпин: рассматривается возможность проведения выставки "Белагро" в Казахстане Экономика
12:49 Возбуждено уголовное дело по факту перекрытия дороги в Молодечно Происшествия
12:45 Посол Китая передал Александру Лукашенко наилучшие пожелания от Си Цзиньпина Президент
12:40 Житель Барановичей за дозу наркотика наносил вандальные надписи Происшествия
12:28 Беларусь и Казахстан рассматривают возможность возобновления авиасообщения между Минском и Алматы Общество
12:23 БЖД отправит первый новогодний экспресс в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще 24 декабря Регионы
12:16 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0 В мире
12:16 Генетика на службе у спорта: как наука помогает растить будущих олимпийцев Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
24 ноября 2020, 13:15

Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев составил около $666 млн

Фото из архива
Фото из архива

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев текущего года составил около $666 млн. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин на онлайн-заседании белорусско-казахстанского делового совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Казахстан - это наш стратегический торговый партнер. Беларусь по объемам экспорта на рынок Казахстана занимает третью позицию среди стран СНГ, и это говорит само за себя. По итогам 9 месяцев текущего года товарооборот, согласно белорусской статистике, составил около $666 млн, это 98% к уровню аналогичного периода прошлого года", - отметил посол.

По его информации, Беларусь традиционно поставляет в Казахстан тракторы, автомобильную технику, комбайны, мебель, фармацевтическую, молочную и мясную продукцию. Из Казахстана в Беларусь осуществляется поставка хлопкового волокна, рельсов, необработанного цинка, плоского проката, нефтехимической продукции.

"В текущем году наблюдается снижение количества товарных позиций. В частности по белорусскому экспорту, в этом году мы поставляли на рынок Казахстана 715 товарных позиций, в прошлом году их было 775, но все равно это гораздо больше, чем было в 2017 или в 2018 году, поэтому можно говорить, что основа и возможности для восстановления наших торгово-экономических отношений имеются. Особо радует увеличение динамики по поставкам охлажденной говядины, сахара, автомобилей специального назначения, лекарственных средств, сыров и творога. Некоторая отрицательная динамика сложилась по поставкам машиностроительной продукции", - сообщил Павел Утюпин.

По мнению дипломата, для активизации двустороннего сотрудничества, в том числе и на правительственном уровне, необходимо восстановить товарооборот. Для этого нужно развивать производственную кооперацию, создавать совместные производства, укреплять сотрудничество в сельскохозяйственной, строительной и транспортной сферах. "В частности, планируется рассмотрение вопроса с поиском казахстанского контрагента по производству пожарной техники. Также мы должны окончательно решить вопрос по созданию совместного производства дорожно-строительной техники, мы знаем об инициативах белорусских производителей ветеринарных препаратов об организации совместных производств на территории Казахстана. Естественно, необходимо дальнейшее развитие тех производственных площадок, которые уже есть, расширение ассортимента производимой совместной техники, локализации и увеличение технологических коопераций", - отметил посол. Глава дипломатической миссии считает, что Беларуси и Казахстану необходимо рассмотреть возможность расширения сотрудничества в сфере строительства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев в свою очередь отметил, что в этом году в связи с мировым экономическим кризисом и пандемией наблюдается снижение объемов мировой торговли. "Эти факторы отразились и на торговле между нашими странами, но я надеюсь, что это временное явление. Прошлогодний показатель взаимного товарооборота в $1 млрд - это далеко не предел наших возможностей, этот показатель должен быть в разы больше, и тут есть над чем работать. Для этого важно организовать сотрудничество, провести встречи и форумы между регионами Беларуси и Казахстана, поскольку в этом направлении есть очень большой потенциал", - подчеркнул посол.

Дипломат выразил надежду, что сегодняшнее заседание делового совета поможет наладить контакты между бизнесменами обеих стран и приведет к увеличению взаимной торговли и снижению разрывов в торговом сальдо.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Казахстан сотрудничество торговля экспорт
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Внешнеторговая палата Казахстана предлагает организовать в Беларуси свое представительство
Фото из архива Более 160 предприятий Беларуси и Казахстана участвуют в работе делового совета
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 24 ноября ослаб к трем основным валютам
Надежда Ермакова Ермакова: состав правления Белгазпромбанка планируется сформировать в декабре
Павел Утюпин Фото из архива Утюпин: рассматривается возможность проведения выставки "Белагро" в Казахстане
Фото из архива "Белоруснефть" в этом году построила 4 новые АЗС и 9 реконструирует
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами
Лукашенко о будущем Белгазпромбанка: сделаем все, чтобы он функционировал и приносил пользу
В Беларуси выздоровели и выписаны 104 698 пациентов с COVID-19
Minsk Word: Престижность комплекса определяется инфраструктурой
Топ-новости
Лукашенко: белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет и территориальную целостность
Дорожники Беларуси готовы к работе в зимних условиях
Спорт всегда был и остается вне политики - обращение белорусских атлетов к общественности
Более 160 предприятий Беларуси и Казахстана участвуют в работе делового совета
Букмекерская компания Parimatch запустила проект прогнозов
Китай и Беларусь поддерживают друг друга по ключевым вопросам - Се Сяоюн
Касинский: мы не можем не реагировать на активизацию военной деятельности у наших границ
В детской инфекционной больнице остаются два ученика минской школы №61
Осадки и слабый туман ожидаются в Беларуси 25 ноября
Гуминский: важная задача стран СНГ - сохранить для последующих поколений правду о войне
Генетика на службе у спорта: как наука помогает растить будущих олимпийцев
Жилье для многодетных и благоустройство населенных пунктов: Караев провел прямую линию в Волковыске
БЖД отправит первый новогодний экспресс в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще 24 декабря
Эффективность "Спутника V" превышает 95% - исследование
Белорусский рубль на торгах 24 ноября ослаб к трем основным валютам
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.