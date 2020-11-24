Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев составил около $666 млн

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев текущего года составил около $666 млн. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин на онлайн-заседании белорусско-казахстанского делового совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Казахстан - это наш стратегический торговый партнер. Беларусь по объемам экспорта на рынок Казахстана занимает третью позицию среди стран СНГ, и это говорит само за себя. По итогам 9 месяцев текущего года товарооборот, согласно белорусской статистике, составил около $666 млн, это 98% к уровню аналогичного периода прошлого года", - отметил посол.

По его информации, Беларусь традиционно поставляет в Казахстан тракторы, автомобильную технику, комбайны, мебель, фармацевтическую, молочную и мясную продукцию. Из Казахстана в Беларусь осуществляется поставка хлопкового волокна, рельсов, необработанного цинка, плоского проката, нефтехимической продукции.

"В текущем году наблюдается снижение количества товарных позиций. В частности по белорусскому экспорту, в этом году мы поставляли на рынок Казахстана 715 товарных позиций, в прошлом году их было 775, но все равно это гораздо больше, чем было в 2017 или в 2018 году, поэтому можно говорить, что основа и возможности для восстановления наших торгово-экономических отношений имеются. Особо радует увеличение динамики по поставкам охлажденной говядины, сахара, автомобилей специального назначения, лекарственных средств, сыров и творога. Некоторая отрицательная динамика сложилась по поставкам машиностроительной продукции", - сообщил Павел Утюпин.

По мнению дипломата, для активизации двустороннего сотрудничества, в том числе и на правительственном уровне, необходимо восстановить товарооборот. Для этого нужно развивать производственную кооперацию, создавать совместные производства, укреплять сотрудничество в сельскохозяйственной, строительной и транспортной сферах. "В частности, планируется рассмотрение вопроса с поиском казахстанского контрагента по производству пожарной техники. Также мы должны окончательно решить вопрос по созданию совместного производства дорожно-строительной техники, мы знаем об инициативах белорусских производителей ветеринарных препаратов об организации совместных производств на территории Казахстана. Естественно, необходимо дальнейшее развитие тех производственных площадок, которые уже есть, расширение ассортимента производимой совместной техники, локализации и увеличение технологических коопераций", - отметил посол. Глава дипломатической миссии считает, что Беларуси и Казахстану необходимо рассмотреть возможность расширения сотрудничества в сфере строительства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев в свою очередь отметил, что в этом году в связи с мировым экономическим кризисом и пандемией наблюдается снижение объемов мировой торговли. "Эти факторы отразились и на торговле между нашими странами, но я надеюсь, что это временное явление. Прошлогодний показатель взаимного товарооборота в $1 млрд - это далеко не предел наших возможностей, этот показатель должен быть в разы больше, и тут есть над чем работать. Для этого важно организовать сотрудничество, провести встречи и форумы между регионами Беларуси и Казахстана, поскольку в этом направлении есть очень большой потенциал", - подчеркнул посол.

Дипломат выразил надежду, что сегодняшнее заседание делового совета поможет наладить контакты между бизнесменами обеих стран и приведет к увеличению взаимной торговли и снижению разрывов в торговом сальдо.-0-