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Товарооборот БУТБ в I квартале вырос на 31%

Экономика 08.04.2019 | 12:03
Фото из архива
Фото из архива

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совокупный товарооборот ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" в первом квартале 2019 года достиг Br1,2 млрд, что на 31% больше, чем за январь-март 2018-го, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Наибольший объем биржевых сделок пришелся на лесопродукцию, продажи которой увеличились на 49% к аналогичному периоду прошлого года, преодолев отметку Br481 млн. По традиции драйверами роста на внутреннем рынке стали круглые лесоматериалы и услуги по заготовке древесины, в то время как на внешнем доминировали пиломатериалы и щепа. В частности, сумма сделок с кругляком внутри страны выросла на 37% (до Br188 млн), что свидетельствует о значительном спросе на сырье со стороны отечественных деревообработчиков. В свою очередь перевод на аутсорсинг большей части лесохозяйственных мероприятий поспособствовал более чем двукратному росту реализации услуг по лесозаготовке - до Br54 млн. Замыкает тройку товаров-бестселлеров на внутреннем рынке бумажная продукция с суммой сделок Br9,5 млн (плюс 30% к прошлогоднему показателю). Экспортный товарооборот поделили между собой пиломатериалы и щепа. По первой группе товаров объем продаж составил Br179 млн (рост на 44% по сравнению с январем-мартом 2018 года), а по второй - Br33 млн, что на 87% превышает прошлогодний результат. Основной рынок сбыта - Европейский союз и в первую очередь страны Балтии. К слову, белорусские компании также довольно активно приобретали щепу и пиломатериалы на биржевых торгах. С начала года сумма сделок с этими товарами составила Br4,2 млн и Br6,6 млн соответственно.

В сравнении с высокой базой прошлого года секция металлопродукции на протяжении последних нескольких месяцев демонстрирует отрицательную динамику, при этом занимая второе место по сумме биржевых сделок - Br321 млн по итогам января-марта 2019 года. Львиную долю этой суммы сгенерировали черные металлы и изделия из них, реализуемые отечественным предприятиям. В денежном выражении объем закупок достиг Br254 млн (плюс 2% к первому кварталу 2018-го). Одновременно на 5% (до Br18,5 млн) выросли поставки на внутренний рынок цветных металлов и изделий из них, а продажи кабельно-проводниковой продукции наоборот снизились на 8% при сумме сделок Br15 млн. Помимо этого, наличие неиспользованных запасов угля на складах белорусских цементных заводов продолжает негативно влиять на объемы реализации этого вида топлива через биржу. По сравнению с январем-мартом прошлого года продажи упали на 49% (до Br23 млн), и о восстановлении восходящего тренда речи пока не идет. В минус (на 25%) ушел и экспорт лома черных и цветных металлов с суммой сделок Br7,5 млн. Причиной, как и прежде, стал рост спроса на данную продукцию на внутреннем рынке, что на фоне ограниченного предложения привело к сокращению поставок лома за рубеж.

Секция сельхозпродукции БУТБ завершила первый квартал с ростом товарооборота на 68% - до Br241 млн. Положительная динамика обеспечена преимущественно за счет активного использования биржевого механизма для проведения закупок на внутреннем рынке. В результате продажи злаковых и кормовых добавок увеличились на 30% (до Br53 млн), шротов масличных - на 22% (до Br72 млн), сухого молока - в 62 раза (до Br38 млн), сыров сычужных - в 26 раз (до Br19 млн). Параллельно заметно улучшились показатели по некоторым экспортным товарным позициям. Например, на 69% (до Br5,8 млн) выросла сумма внешнеторговых сделок с сухим молоком и в 3,3 раза (до Br19,2 млн) - со сливочным маслом. В то же время такие перспективные товары, как мясо, казеин и мука, оказались мало востребованными у иностранных покупателей, что отрицательно сказалось на объемах их реализации.

Благоприятно сложился первый квартал и для секции промышленных и потребительских товаров. При сумме биржевых сделок чуть более Br118 млн рост товарооборота к аналогичному периоду прошлого года составил 54%. В структуре продаж преобладали строительные материалы, оборудование, механические устройства и их части.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005-го. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главной функцией которой является оказание содействия белорусским предприятиям по экспорту продукции и предоставление помощи иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 апреля 2019 года на БУТБ аккредитовано 21 038 компаний, включая 4 209 нерезидентов из 61 страны мира.-0-

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Теги
биржа, госимущество, статистика, торги
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