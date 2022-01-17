Транспортные предприятия Беларуси в 2021 году перевезли почти 385 млн т грузов

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в 2021 году перевезли 384,9 млн т грузов, или 96,5% к уровню 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот в 2021 году составил 118,8 млрд тонно-километров, или 96,4% по отношению к предыдущему году.

Пассажирооборот составил 20 217,8 млн пассажиро-километров, или 112,1% к 2020 году. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1547,3 млн человек, или 96,5% к уровню 2020 года.-0-