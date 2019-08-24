Травы второго укоса убраны в Брестской, Гомельской и Минской областях

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Брестской, Гомельской и Минской областей завершили заготовку трав вторым укосом. Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

В целом же по республике план уборки трав второго укоса по состоянию на 24 августа выполнен более чем на 93%.

Из запланированных 9168 тыс. т заготовлено 3406 тыс. т кормовых единиц (чуть более 37%). На одну условную голову скота заложено 10,9 ц кормовых единиц.

Белорусские аграрии заготовили более 10 166 тыс. т сенажа (78% плана), свыше 726 тыс. т сена (76,6%), 736,6 тыс. т силоса (4%).-0-