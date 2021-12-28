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Экономика
28 декабря 2021, 15:16

Цемент на $2,7 млн купила польская компания через БУТБ

Фото из архива
Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цемент на $2,7 млн купила польская компания через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

На БУТБ прошли крупнейшие в 2021 году экспортные торги цементом. В ходе торговой сессии компания из Польши приобрела у белорусского производителя 45 тыс.т портландцемента стоимостью $2,7 млн. Таким образом, с начала года общая сумма биржевых сделок по реализации цемента на экспорт составила $15,2 млн. Это на 64% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"В этом году основным рынком сбыта белорусского цемента снова стала Россия. На нее пришлось 74% всех экспортных поставок данной продукции через биржевую площадку. При этом в торговых сессиях регулярно участвовали 10-12 российских компаний. Это обеспечивало необходимый уровень конкуренции на торгах и позволяло отечественным экспортерам даже в низкий сезон поддерживать цены на достаточно высоком уровне", - рассказал Роман Янив.

Наряду с Российской Федерацией белорусский цемент также экспортировался в страны Евросоюза. Наиболее активно на биржевой площадке в 2021 году работали покупатели из Польши, однако сделки, как правило, совершались на небольшие суммы. На бирже отмечают, что закупка рекордного объема цемента связана с приходом на торги крупного покупателя.

"Для продвижения продукции белорусских цементных заводов на экспорт постоянно ведется работа по расширению круга потенциальных покупателей. При этом особое внимание уделяется привлечению на биржевую площадку зарубежных строительных организаций, готовых заключать контракты на большие объемы. В результате на бирже аккредитовался крупный польский поставщик товаров для строительной отрасли, который и заключил две сделки на 6 тыс.т и 39 тыс.т портландцемента. До этого он также приобретал на биржевой B2B-площадке блоки из ячеистого бетона. Поскольку качество и стоимость белорусских стройматериалов польскую сторону полностью устраивают, в следующем году ожидаем дальнейшего развития данного направления", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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