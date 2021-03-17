Ученые разработали комплексные удобрения почти для всех сельхозкультур Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали комплексные удобрения почти для всех возделываемых в стране сельхозкультур, сообщил директор Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси Виталий Лапа во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Наш институт разработал новое поколение комплексных удобрений практически для всех сельскохозяйственных культур, которые выращиваются в нашей стране. На Гомельском химическом заводе освоено их производство. Это направление актуально в связи с тем, что позволяет обеспечить полностью сбалансированное минеральное питание с учетом биологических особенностей культур", - сказал Виталий Лапа.

Он обратил внимание на то, что очень важно внести удобрения в нужном соотношении. "Когда соотношение нарушается, мы не получаем должной отдачи от удобрений и это отражается на уровне урожайности. Поэтому выход - комплексные удобрения, когда в каждой грануле есть все нужные макро- и микроэлементы в оптимальном соотношении, - отметил ученый. - Сейчас таких удобрений более 80. Наиболее востребованы комплексные удобрения для льна, сахарной свеклы и озимого рапса".

Директор Института защиты растений НАН Сергей Сорока отметил важность защиты посевов от вредителей и болезней. "Пестициды вносятся на определенной стадии развития растений. Поэтому мы будем ждать эту стадию, оценивать ситуацию и применять их. Но нужно иметь какое-то количество в запасе. На рынке пестициды есть, они доступны", - подчеркнул он. Препаратов очень много, они есть на каждый случай, на каждую болезнь, констатировал директор института. Поэтому ученые готовят рекомендации по их применению, которые затем размещаются на сайте Минсельхозпрода.-0-