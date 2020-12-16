Урожай зерна в Беларуси в этом году составил не менее 10,3 млн т

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урожай зерна в Беларуси в этом году, по предварительной оценке, составил не менее 10,3 млн т, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"По оперативной информации, в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах в 2020 году намолочено 9,4 млн т зерна в бункерном весе, что на 1,5 млн т больше прошлогоднего результата (119% к уровню 2019 года)", - рассказали в пресс-службе.

Во всех регионах намолоты превысили рубеж в 1 млн т. Минская область достигла показателя в 2,4 млн т, а самая высокая прибавка - в Могилевской области (144% к уровню 2019 года). Средняя урожайность составила 39,4 ц/га (рост на 4,8 ц/га). Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур традиционно в Гродненской области (49,6 ц/га). Среди районов лидером стал Гродненский (78,5 ц/га).

Рапса намолотили 831,1 тыс. т (121% к уровню 2019 года) при средней урожайности 23,9 ц/га (плюс 3,5 ц/га к прошлогоднему показателю). "Вместе с рапсом ожидается получить во всех категориях хозяйств в бункерном весе не менее 10,3 млн т зерна", - отметили в пресс-службе.

Сев озимых зерновых культур на зерно проведен на площади 1,453 млн га (103% к уровню 2019 года), озимых крестоцветных - на 395,4 тыс. га (98% по сравнению с прошлым годом).-0-

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