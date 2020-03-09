9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца года планируют принять новый закон о банкротстве. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой после совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент дал согласие, чтобы закон был внесен правительством в нижнюю палату уже официально. До сентября будем отрабатывать в профильных комиссиях все множество предложений, которые уже поступили и поступят еще. На осенней сессии, думаю, уже в первом приближении сможем с депутатами пообсуждать, чтобы в течение 2020 года он был принят", - рассказал Дмитрий Крутой.

По словам первого вице-премьера, в Беларуси давно работают над корректировкой законодательства о несостоятельности (банкротстве). "Действующая редакция нашего закона была принята уже достаточно давно - в 2012 году. Прошло практически восемь лет. Предстоит комплексная переработка документа с учетом международного опыта", - заметил он.

Дмитрий Крутой рассказал, что Президент на совещании обратил внимание на директиву Европейского союза "О реструктуризации и предоставлении второго шанса". Она была принята в прошлом году и на сегодня является наиболее проработанным документом международного уровня. "Ее в течение трех лет будут имплементировать в свое законодательство все страны ЕС. Законодательство уже будет нацелено в первую очередь на восстановление должников, а не приоритет кредиторов", - пояснил первый вице-премьер.

Александр Лукашенко во время совещания подчеркнул, что гарантия прав работников на финансово несостоятельных предприятиях - вопрос, который не требует отлагательств. "Никаких компромиссов, конечно, быть не может, и вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Хочу подчеркнуть: никакого популизма здесь нет, как некоторые, опять расчувствовавшись, могут заявлять в телеграмм-каналах, что, мол, вот канун выборов. Я еще раз хочу повторить то, что говорил с первого дня своего президентства: вся система и государство в целом имеют смысл только тогда, если они во благо людям. Все остальное смысла не имеет", - заявил глава государства.-0-

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