20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно добывают около 2 млн т торфа. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА.

"Торфяная отрасль играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает порядка 15%. Ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн т торфа. Из него производится 1,2 млн т торфяной продукции, порядка 20% поставляется на экспорт. Около 80% торфяной продукции реализуется внутри страны, что позволяет ежегодно замещать более 450 млн куб.м природного газа", - сказал Виктор Каранкевич.

В соответствии с поручениями главы государства на системной основе проводится модернизация основных производственных фондов торфопредприятий с использованием современного оборудования и технологий, внедряются новые методы разработки торфяных полей. За последние 12 лет на развитие торфяной промышленности Беларуси направлено более Br320 млн.

"Максимальное вовлечение в топливно-энергетический баланс местных видов топлива, в том числе торфа, - одна из приоритетных задач для энергокомплекса. Перспективными направлениями увеличения сбыта торфяной продукции является перевод котельных ЖКХ с природного газа на фрезерный торф, использование торфопродукции на цементных заводах", - отметил министр.

Ключевые направления дальнейшего развития отрасли обозначены в Программе комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы, основной акцент в которой сделан на развитие сырьевых баз. Определены основные производственные и экономические показатели работы как отрасли в целом, так и каждой организации в отдельности. Всего в топливно-энергетический баланс Беларуси в ближайшие пять лет будет вовлечено около 3,3 млн т условного топлива торфяной топливной продукции. На мероприятия программы будет направлено около Br250 млн.-0-