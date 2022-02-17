17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси функционирует 36 крупных молокоперерабатывающих предприятий. Об этом сообщил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на международном отраслевом форуме "Беларусь аграрная. Молочная ферма", передает корреспондент БЕЛТА.
"Молочная промышленность республики экспортно ориентированная, опирается на собственные сырьевые ресурсы и производственную базу. В республике функционирует 36 крупных молокоперерабатывающих предприятий. Производится широкий ассортимент молочной продукции. Только цельномолочной продукции выпускается 1,5 тыс. наименований, сыров - 320 видов", - рассказал Игорь Брыло.
По словам министра, уровень самообеспечения молочной продукцией составляет 256%.
Международный отраслевой форум "Беларусь аграрная. Молочная ферма" проходит сегодня в Минске. Мероприятие посвящено технологии производства молока. На форум приглашены специалисты зоотехнии, кормопроизводства, ветеринарии, племенного дела, представители комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию, молочных заводов, СПК.
Также состоится чествование лучших хозяйств и присуждение победителям премии "Молочная ферма класса экстра".-0-