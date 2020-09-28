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28 сентября 2020, 00:42

В Беларуси намерены собрать 1 млн т зерна кукурузы - Субботин

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В Беларуси намолотили почти 8,1 млн т зерна
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28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году, как ожидается, соберут 1 млн т зерна кукурузы, сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Планировалось изначально, что будет около 1,5 млн т кукурузы на зерно. Но погодные условия не позволили развиться зерну кукурузы в таком объеме, как мы рассчитывали", - сказал Александр Субботин.

Тем не менее, по его словам, "как минимум, 1 млн т будет".

К настоящему моменту в стране намолотили почти 8,1 млн т зерна (без учета кукурузы).-0-

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