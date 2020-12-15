15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют создать онлайн-систему мониторинга цен, которая будет использовать данные системы контроля кассового оборудования, сообщил сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун после встречи в Совете Республики по актуальным вопросам мониторинга цен, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы получать в режиме онлайн информацию от торговых сетей по динамике цен и динамике продаж. На первом этапе будет перечень основных позиций - около 100, о которых мы ежедневно будем получать информацию от Министерства по налогам и сборам на основании данных системы контроля кассового оборудования", - рассказал Андрей Картун.

Полученные данные помогут отслеживать позиции, которые заметно влияют на инфляцию.

Создание такой онлайн-системы предусмотрено антиинфляционной программой на 2021-2023 годы. Как пояснил замминистра, это позволит в большей степени оцифровать процесс мониторинга цен.-0-

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