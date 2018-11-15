В Беларуси уточнен порядок сноса неиспользуемых зданий

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уточнен порядок сноса неиспользуемых объектов недвижимости. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 октября 2018 года №785, которое вступит в силу с 31 января 2019 года, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Артем Юшкевич.

"Ранее не был урегулирован порядок сноса объекта. Было непонятно, какие для этого нужны документы. Постановлением эти документы урегулированы в полном объеме. Указано, что необходимо обращаться в исполком, получать решение, в котором будут прописывать требования по отключению этого здания от объектов инфраструктуры", - отметил Артем Юшкевич.

Предусмотрено согласование исполкомом порядка, способа сноса объекта, порядка обращения с образующимися при этом материалами и отходами, а также способа восстановления плодородия нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот. "Постановление конкретизировало порядок осуществления этой работы. При обращении в исполком субъект хозяйствования прилагает к заявлению свои предложения о том, что делать с материалами, образующимися при сносе. На наш взгляд, существенно упростились вопросы сноса неиспользуемых объектов", - добавил Артем Юшкевич.-0-