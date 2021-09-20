В Беларуси в январе-августе построили более 29 тыс. квартир

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации всех форм собственности в январе - августе построили 29,2 тыс. квартир, введено в эксплуатацию почти 2,52 млн кв.м жилья. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1,04 млн кв.м, или 41,3% от общего объема введенного жилья. Из них с использованием государственной поддержки - 763,3 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 730,9 тыс. кв.м жилья, или 29% от общего ввода по стране.-0-