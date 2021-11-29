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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 9 месяцев произведено 94,4 тыс. т кондитерских изделий, сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.
"Организации кондитерской отрасли производят сахарные и мучные кондитерские изделия, производственные мощности которых на 1 января составили 174 тыс. т. За 9 месяцев кондитерскими организациями республики произведено 94,4 тыс. т кондитерских изделий, или 103% к уровню 2020 года", - сказал Александр Субботин.
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