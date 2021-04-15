В ЕАЭС обсуждают создание автономной платежной системы - Мясникович

15 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе обсуждают создание автономной платежной системы. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, выступая сегодня на XXII Апрельской международной научной конференции российского национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Сегодня важно адекватно и эффективно реагировать на внешние вызовы, обусловленные субъективными факторами, снижать санкционные риски, - отметил Михаил Мясникович. - Один из аспектов - дедолларизация взаимных расчетов, создание автономной платежной системы в ЕАЭС. Этот вопрос обсуждается на разных уровнях, в ходе своего визита в Иран его затронул министр иностранных дел России Сергей Лавров".

Михаил Мясникович сообщил, что 16 апреля на заседании Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС будет рассмотрен вопрос о цифровой инициативе по созданию платежно-расчетной системы BRICK PAY.-0-