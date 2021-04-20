В ЕЭК ООН высоко оценили усилия Беларуси в качестве председателя в 2019-2021 годах

20 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время визита в Швейцарию провел встречу с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского Министерства иностранных дел.
"Исполнительный секретарь высоко оценила усилия Беларуси в качестве председателя ЕЭК ООН в 2019-2021 годах по укреплению потенциала Комиссии, повышению эффективности и практической отдачи ее работы", - отмечается в сообщении.
Министр подчеркнул высокую востребованность в Беларуси практического межправительственного сотрудничества на платформе ЕЭК ООН, а также отметил важность технического содействия Беларуси по линии Комиссии в сферах инноваций, экологии, жилищно-коммунальной политики, вопросам старения населения, развития института государственно-частного партнерства.
Достигнута договоренность об оказании ЕЭК ООН технического содействия нашей стране по вопросам формирования и совершенствования национальных программ экономики замкнутого цикла.-0-