В Союзном государстве реализуются 8 научно-технических программ, готовятся еще 3 - вице-премьер РФ

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Союзном государстве в настоящее время реализуются восемь научно-технических программ, готовятся еще три. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Чернышенко отметил, что Беларусь и Россия давно и плодотворно сотрудничают в научно-технической сфере. Один из приоритетов сотрудничества - формирование информационного и научно-технического пространства Союзного государства до 2025 года.

По его словам, реализованы научно-технические программы Союзного государства, касающиеся разработок для дистанционного зондирования Земли, производства комбикормов и проведения генетических исследований. "Многое уже сделано, созданы вычислительные комплексы с использованием аналитических инструментов обработки геолого- и геофизических данных в рамках программы "СКИФ-недра", сформирована компонентная база для совершенствования нового поколения систем специального и двойного назначения - это в рамках программы перспективной полупроводниковой гетероструктуры и приборов на их основе, - сказал он. - В рамках Союзного государства сейчас реализуется восемь проектов научно-технических программ, подготовлены к разработке три новых проекта - фотонные производства, молекулярные мишени и сверхпроводящие ускоряющие резонаторы".

Вице-премьер РФ также рассказал, что в России готовится к реализации проект по расширению национальной исследовательской компьютерной сети с подключением ведущих научных центров и университетов всего Евразийского экономического союза и прежде всего России и Беларуси. "Сейчас к сети подключены 150 научных и образовательных организаций, 16 суперкомпьютерных центров, более 150 центров коллективного доступа и 110 уникальных научных установок, - отметил он. - К концу 2024 года к сети в полном объеме будут подключены все суперкомпьютерные центры, центры коллективного доступа, а также наши ведущие научные и образовательные организации. Суммарный объем данных, которые сейчас передаются по этой сети за год, превышает 60 петабайт. Это позволит научным и образовательным организациям наших стран эффективно взаимодействовать, в том числе за счет удаленного доступа к исследовательской инфраструктуре".-0-

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