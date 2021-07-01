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01 июля 2021, 14:07

Вице-премьер России отметил успехи Беларуси в решении кадрового вызова в IT-сфере

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1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России отметил успехи Беларуси в решении кадрового вызова в IT-сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, особый интерес для нас представляет успех Беларуси в решении кадрового вызова, поскольку у нас сейчас дефицит кадров в IT-сфере. Будем в этом направлении тоже сотрудничать", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что Беларусь и Россия взаимодействуют в сфере информационных технологий. "И здесь российские и белорусские IT-компании и специалисты действительно известны во всем мире своим высоким уровнем и потенциалом, и сам бог велел нам расширять сотрудничество, - отметил вице-премьер РФ. - Созданы все условия для развития цифровых технологий, обеспечения кадрового суверенитета наших стран".-0-

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