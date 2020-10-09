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09 октября 2020, 14:26

В стратегии евразийской интеграции до 2025 года осталось пять несогласованных вопросов - Мясникович

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

9 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. В проекте стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года осталось пять несогласованных вопросов. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович по итогам Евразийского межправсовета в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

"Осталось только пять вопросов, которые предложено вынести на рассмотрение глав государств для принятия соответствующих решений. Они касаются вопросов торговли углеводородами, работы институтов развития", - отметил Михаил Мясникович.

Он выразил надежду, что варианты решения этих вопросов будут найдены на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое планируется в середине декабря в Минске.

"Документ согласовывался очень непросто, потому что он фактически закрывал бреши, которые были не в полном объеме разрешены в рамках нормативной правовой базы Евразийского экономического союза", - сказал председатель Коллегии ЕЭК.

В проекте стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусматривается около 330 пунктов. 19 мая проект в целом одобрили главы государств ЕАЭС. Вместе с тем были высказаны определенные пожелания для доработки документа. По словам Михаила Мясниковича, тогда оставалось 32 несогласованных вопроса, сейчас после работы с национальными правительствами их число сократилось до пяти.-0-

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