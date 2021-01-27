Визит европейских экспертов на БелАЭС планируется в феврале - Госатомнадзор

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) на Белорусскую АЭС планируется в феврале нынешнего года, сообщил консультант Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев сегодня на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

"Технический визит европейских экспертов на Белорусскую АЭС в рамках партнерского обзора нашего национального плана действий по итогам стресс-тестов планируется на неделе, которая начинается с 8 февраля", - проинформировал Олег Соболев.

Во время визита на БелАЭС европейские эксперты должны будут ознакомиться с системой безопасности и документацией.

В преддверии визита стороны прорабатывают различные аспекты его проведения. "На этой неделе были проведены технические экспертные консультации по трем темам, которые относятся к стресс-тестам. Сегодня было административное мероприятие по подготовке визита", - пояснил представитель Госатомнадзора.

Как сообщалось, Беларусь провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза на добровольной основе. При их выполнении оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности, землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий.

Партнерская проверка стресс-тестов БелАЭС проводилась уполномоченной ENSREG группой. В начале июля 2018 года Европейская комиссия и ENSREG одобрили результаты партнерской проверки.

По результатам стресс-тестов национальный регулятор (Госатомнадзор) подготовил национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 мероприятия со сроками их реализации с 2019 по 2025 год. Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающихся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.

На 16-18 декабря 2020 года планировался, но не состоялся визит экспертов Европейской комиссии и ENSREG.

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