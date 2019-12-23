Влияние торговой войны Китая и США на мировую экономику переоценивается - Иосуб

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:55 Минское "Динамо" уступило "Амуру" в гостевом матче чемпионата КХЛ, выигрывая 3:0 после второго периода Спорт
14:51 ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги выборов в парламент В мире
14:51 "Коммунарка" отправит в магазины 1,2 млн новогодних подарочных наборов Экономика
14:41 Результаты лучше прошлогодних - Лукашенко обсудил с Шейманом работу системы Управделами Президент
14:41 Второй этап репетиционного тестирования в Беларуси пройдет в январе-феврале 2020 года Общество
14:34 В магазинах Таиланда перестанут выдавать пластиковые пакеты В мире
14:24 Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 24 и 26 декабря Регионы
14:17 Запрет на лов налима в Беларуси устанавливается с 25 декабря Общество
14:17 Пятерых причастных к убийству саудовского журналиста Хашукджи приговорили к смертной казни В мире
14:05 В Брестской области перед Новым годом зацвела ветреница Регионы
14:02 Белорусский пловец Илья Шиманович занял второе место на 100 м брассом на этапе ISL в США Спорт
14:01 Белоконев: новый план обороны Беларуси - уникальный инструмент стратегического сдерживания Общество
14:01 Завершено расследование резонансного дела о разбойном нападении на гомельчанку Происшествия
13:51 Водителя фуры задержали за ДТП с погибшим в Пинском районе Происшествия
13:49 В трех ДТП в Гомельской области пострадали три школьницы Происшествия
13:44 Кочанова призывает депутатов занимать более активную позицию в решении вопросов людей Регионы
13:36 Гала-концерт "Песня года Беларуси" состоится 18 января в столичном Дворце спорта Афиша
13:31 100 лампо-елок добра: энергетики вышли в праздничный дозор Общество
13:24 Доллар и евро на торгах 23 декабря подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:22 В агрогородке Чечерского района ввели карантин из-за бешенства у кота Происшествия
13:15 В Беларуси к выходным похолодает Общество
13:10 Кочанова: потенциал развития у Витебской области серьезный Регионы
13:04 Минфин планирует в 2020 году выпуск ценных бумаг в национальной валюте Экономика
13:03 Рассчитываться по QR-коду стало возможно в крупнейшем универмаге столицы Общество
12:59 Рублевые депозиты в 2020 году будут выгоднее валютных - "Альпари Евразия" Экономика
12:55 Более 43,5 тыс. нарушений в охране труда выявили мобильные группы в Гомельской области Регионы
12:44 Пьяный бесправник в Барановичах протаранил столб Происшествия
12:42 Что изменится в Беларуси со вступлением в силу обновленного Жилищного кодекса Общество
12:35 Влияние торговой войны Китая и США на мировую экономику переоценивается - Иосуб Экономика
12:32 Предупреждение вместо наказания - как Верховный суд предлагает изменить КоАП Общество
Все новости
Все новости
Экономика
23 декабря 2019, 12:35

Влияние торговой войны Китая и США на мировую экономику переоценивается - Иосуб

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Влияние торговой войны между Китаем и США на мировую экономику несколько переоценивается. Такое мнение высказал старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Аналитик отметил, что на торговую войну Китая и США сейчас стало модно списывать замедление экономик третьих стран и любое снижение цен на сырье. "Хотя отдельным сырьевым товарам, тому же палладию, она не помешала достичь исторических максимумов. Да и на нефть цены постепенно растут. В прошлом году, несмотря на начавшуюся еще летом торговую войну, товарооборот между США и Китаем даже вырос", - напомнил эксперт.

Если говорить о реальном влиянии, то его, по мнению Вадима Иосуба, можно свести к замедлению роста ВВП США и Китая приблизительно на 0,2 процентного пункта и мирового ВВП примерно на 0,1 процентного пункта. "На Беларусь, Россию, ЕС эти процессы влияют мало. Большей угрозой для экономики ЕС станет Brexit, но и тут последствия не будут катастрофичными", - считает он.

Вадим Иосуб также поделился прогнозами по мировым ценам на нефть в 2020 году. Эксперт обратил внимание, что большую часть завершающегося года нефть марки Brent провела в диапазоне $55-75 за баррель. "С начала октября она выросла от нижней границы этого диапазона до его середины в $65. Рост последних месяцев шел на ожиданиях того, что страны ОПЕК+ дополнительно сократят добычу нефти. По итогам встречи, завершившейся 6 декабря, было принято решение о дополнительном сокращении добычи с нового года на 503 тыс. баррелей в день. Оно начинает работать сразу с 2020 года, но будет действовать только в течение первого квартала. Дальше соглашение по сокращению добычи ожидает неопределенность", - констатировал аналитик.

На нефтяные цены продолжает давить рост добычи и экспорта из США, хотя его темпы роста постепенно замедляются. "Без какого-либо форс-мажора цена черного золота в наступающем году будет тяготеть к уровням $60-65 за баррель", - полагает эксперт.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Китай мнения США
Новости рубрики Экономика
Фото из архива "Коммунарка" отправит в магазины 1,2 млн новогодних подарочных наборов
Фото из архива Доллар и евро на торгах 23 декабря подешевели, российский рубль подорожал
Фото из архива Минфин планирует в 2020 году выпуск ценных бумаг в национальной валюте
Фото из архива Рублевые депозиты в 2020 году будут выгоднее валютных - "Альпари Евразия"
Фото из архива Минфин планирует предоставить прямой доступ к биржевым торгам непрофессиональным участникам
Фото из архива Тариф на производимую из газа на блок-станциях электроэнергию будут рассчитывать по-новому
Главное
Александр Лукашенко и Валентин Сукало Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда
Результаты лучше прошлогодних - Лукашенко обсудил с Шейманом работу системы Управделами
Что изменится в Беларуси со вступлением в силу обновленного Жилищного кодекса
Рассчитываться по QR-коду стало возможно в крупнейшем универмаге столицы
Топ-новости
Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы
Белоконев: новый план обороны Беларуси - уникальный инструмент стратегического сдерживания
Предупреждение вместо наказания - как Верховный суд предлагает изменить КоАП
Второй этап репетиционного тестирования в Беларуси пройдет в январе-феврале 2020 года
Определены победители республиканского конкурса инновационных проектов
Белорусскому телеграфному агентству сегодня исполняется 101 год
Отмена роуминга в СГ предусмотрена к сентябрю 2020 года - Минсвязи Беларуси
Кочанова призывает депутатов занимать более активную позицию в решении вопросов людей
Эксперты "Альпари Евразия" дали прогноз по курсам валют в 2020 году
В Брестской области перед Новым годом зацвела ветреница
Героин на 50 млн евро изъяли у четырех наркоторговцев в Минске
Минфин планирует ввести депозитарные облигации
РЕПОРТАЖ: Ну и Африка! Заметки из экспедиции к колыбели человечества и на родину кофе
Беларусь и Россия планируют подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год до конца месяца
Тариф на производимую из газа на блок-станциях электроэнергию будут рассчитывать по-новому
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.