Влияние торговой войны Китая и США на мировую экономику переоценивается - Иосуб

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Влияние торговой войны между Китаем и США на мировую экономику несколько переоценивается. Такое мнение высказал старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Аналитик отметил, что на торговую войну Китая и США сейчас стало модно списывать замедление экономик третьих стран и любое снижение цен на сырье. "Хотя отдельным сырьевым товарам, тому же палладию, она не помешала достичь исторических максимумов. Да и на нефть цены постепенно растут. В прошлом году, несмотря на начавшуюся еще летом торговую войну, товарооборот между США и Китаем даже вырос", - напомнил эксперт.

Если говорить о реальном влиянии, то его, по мнению Вадима Иосуба, можно свести к замедлению роста ВВП США и Китая приблизительно на 0,2 процентного пункта и мирового ВВП примерно на 0,1 процентного пункта. "На Беларусь, Россию, ЕС эти процессы влияют мало. Большей угрозой для экономики ЕС станет Brexit, но и тут последствия не будут катастрофичными", - считает он.

Вадим Иосуб также поделился прогнозами по мировым ценам на нефть в 2020 году. Эксперт обратил внимание, что большую часть завершающегося года нефть марки Brent провела в диапазоне $55-75 за баррель. "С начала октября она выросла от нижней границы этого диапазона до его середины в $65. Рост последних месяцев шел на ожиданиях того, что страны ОПЕК+ дополнительно сократят добычу нефти. По итогам встречи, завершившейся 6 декабря, было принято решение о дополнительном сокращении добычи с нового года на 503 тыс. баррелей в день. Оно начинает работать сразу с 2020 года, но будет действовать только в течение первого квартала. Дальше соглашение по сокращению добычи ожидает неопределенность", - констатировал аналитик.

На нефтяные цены продолжает давить рост добычи и экспорта из США, хотя его темпы роста постепенно замедляются. "Без какого-либо форс-мажора цена черного золота в наступающем году будет тяготеть к уровням $60-65 за баррель", - полагает эксперт.-0-

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