Внешний госдолг Беларуси в январе-октябре уменьшился на 1,6% до $18,3 млрд

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2021 года составил $18,3 млрд, уменьшившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-октябре 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 065,5 млн, в том числе $857,1 млн - правительства России, $163,5 млн - МБРР, $20 млн - Фонда международного развития ОПЕК, $14,9 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $10 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-октябре 2021 года составило $1 451,1 млн, из которых $638,8 млн - правительства и банков России, $406,9 млн - банков Китая, $276,6 млн - ЕФСР, $121,6 млн - МБРР, $6,5 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 ноября составил Br55,3 млрд и уменьшился по сравнению с началом года на Br2,5 млрд, или на 4,3%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября составил Br11 млрд, увеличившись с начала года на Br1,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.

В январе-октябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $937,5 млн и Br191 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $198,9 млн и Br145 млн.-0-