Возможности для инвесторов в "Великом камне" и белорусских СЭЗ презентованы в Швейцарии

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности для работы инвесторов в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" и белорусских свободных экономических зонах презентованы сегодня в швейцарском Хорне, сообщили БЕЛТА в БелТПП по итогам заседания Белорусско-швейцарского делового совета.
На заседании совета обсуждались перспективы увеличения экспорта товаров и услуг из Беларуси в Швейцарию, особенности работы в свободных экономических зонах и индустриальном парке "Великий камень", вопросы инновационной и инвестиционной деятельности, логистики и таможенного регулирования при реализации белорусско-швейцарских проектов, финансовые и банковские инструменты поддержки бизнеса.
В его работе приняли участие около 40 представителей крупных белорусских и швейцарских предприятий машиностроительного комплекса, логистических, консалтинговых компаний, финансовых институтов, руководство СЭЗ и "Великого камня".
Сегодня также состоялась контактно-кооперационная биржа между представителями белорусских и швейцарских деловых кругов.
Во время визита в Швейцарию члены белорусской делегации посетили компанию Bьhler AG, которая является мировым лидером в области машиностроения для пищевой промышленности, и ознакомились с опытом организации производственных процессов.
Заседание совета организовано Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с компанией Stadler Rail AG.-0-
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