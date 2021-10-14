Все мероприятия первого этапа по созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС выполнены

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Все мероприятия первого этапа по созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза выполнены. Об этом заявили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, комментируя принятое сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, сообщает БЕЛТА.

"Также фактически подведен итог первого этапа создания общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС: все запланированные мероприятия этого этапа выполнены. Например, утвержден порядок представления уполномоченными органами стран союза информации в электронной форме, согласован механизм обмена технологической информацией между операторами систем транспортировки нефти и нефтепродуктов государств-членов для обеспечения бесперебойной межгосударственной транспортировки нефти и нефтепродуктов. Проведен сравнительный анализ законодательства стран союза в нефтяной сфере, по результатам которого подготовлен сводный отчет. Утвержден план мероприятий по гармонизации законодательства государств-членов в нефтяной сфере. Всю эту работу комиссия провела совместно со странами союза", - отметили в ЕЭК.

Всего запланировано три этапа создания общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Первый этап реализовывался в 2018-2021 годах, на второй отводится срок до 2024 года. "На заключительном третьем этапе - до 1 января 2025 года - предусмотрено вступление в силу международного договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, - указали в ЕЭК. - В этом документе должны быть отражены ключевые вопросы создания и функционирования общих рынков. Проект договора также уже подготовлен, страны уточняют его детали".

"Ожидаемые эффекты от запуска общих рынков нефти и нефтепродуктов могут быть выражены в увеличении объемов поставок, оптимизации логистики при транспортировке, увеличении объемов переработки нефти и производства нефтепродуктов", - добавили в ЕЭК.-0-