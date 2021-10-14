В ЕАЭС выработано шесть мер по реагированию на санкции

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС выработано шесть мер по реагированию на санкционное давление. Об этом заявил журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко по итогам прошедшего в видеорежиме заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"Это конкретные подходы, которые мы будем применять, запустив этот механизм", - сказал он.

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