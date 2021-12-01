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01 декабря 2021, 07:38

Второй Евразийский конгресс пройдет в Москве 2 декабря

Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Второй Евразийский конгресс пройдет в Москве 2 декабря в очном формате на площадке 57-го павильона ВДНХ с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийского банка развития, выступающего организатором мероприятия.

"Конгресс зарекомендовал себя как авторитетная площадка открытого диалога между представителями органов власти и бизнеса Евразийского пространства, - отметили организаторы. - В этом году его участники обсудят практические вопросы повышения роли бизнеса, деловых кругов, государственно-частного партнерства в раскрытии потенциала интеграции стран - углублении производственно-технической кооперации, обмене передовыми технологиями, формировании новых цепочек добавленной стоимости".

Белорусскую делегацию на конгрессе возглавит вице-премьер Игорь Петришенко, который, как ожидается, выступит на пленарной сессии "Ключевые инвестиционные проекты - системные драйверы экономического роста в ЕАЭС". В сессии планируется также участие вице-премьера России Алексея Оверчука, вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна, первого заместителя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, первого вице-премьера Кыргызстана Арзыбека Кожошева, вице-премьера Узбекистана Джамшида Кучкарова, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, председателя Исполкома - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева.

В рамках конгресса 2 декабря состоится также заседание Совета Евразийской экономической комиссии с участием вице-премьеров стран Евразийского экономического союза.-0-

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