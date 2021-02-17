Ввод производств целлюлозы и картона позволит расширить выпуск бумажной упаковки в Беларуси - Касько

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввод производств целлюлозы и картона позволит расширить выпуск бумажной упаковки в Беларуси. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже достаточно давно работаем над вопросами выпуска бумажной упаковки. Те же ящики из гофрированной бумаги, лотки для яиц производятся уже несколько десятков лет. Но необходимы и новые виды упаковки, с привлекательным для покупателей верхним слоем. Для этого нужна целлюлоза, и мы над этим уже работаем", - сказал Михаил Касько.

На базе ОАО "Светлогорский ЦКК" введено в эксплуатацию производство сульфатной беленой целлюлозы. По словам председателя концерна, завод не только экспортирует данную продукцию, но и поставляет ее на внутренний рынок для дальнейшей переработки. "Например, Завод газетной бумаги получает целлюлозу и производит упаковочную бумагу, из которой потом у нас в системе концерна изготавливают бумажные пакеты и мешки и отгружают их на внутренний рынок, в том числе для производителей муки, иных сыпучих продуктов", - отметил он.

Для выпуска бумажной упаковки нужны и разные виды картона. "На наших предприятиях уже есть немелованные виды картона, а с вводом в эксплуатацию завода на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда" появятся и мелованные. Из картона можно производить не только папки для канцелярских нужд и бумажную посуду, но и упаковку для молока, лекарств", - обратил внимание Михаил Касько.

"Открывается достаточно широкий спектр новых видов упаковки, которые раньше не только в системе концерна, но и в целом в стране не производились. К концу этого года и в начале следующего мы планируем получить намного более широкую линейку упаковочных материалов, чтобы максимально удовлетворить спрос на внутреннем рынке", - резюмировал председатель концерна.-0-

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