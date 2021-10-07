ВВП Беларуси за январь-август вырос на 3%, а внешнеторговое сальдо побило рекорд 2013 года

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси за январь - август вырос на 3%, а положительное внешнеторговое сальдо побило рекорд 2013 года и превысило $2 млрд. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на совещании у главы государства о противодействии санкционным мерам, передает корреспондент БЕЛТА.
"В целом экономика в этом году развивается на реально качественной и сбалансированной основе", - заявил Николай Снопков.
По его словам, темп роста ВВП за январь - август составил 103%. "По оценкам, снижения не будет", - отметил первый вице-премьер.
Экспорт товаров увеличился на 36%, белорусские предприятия принесли валютной выручки в размере $6,5 млрд. Внешнеторговое сальдо превысило $2 млрд - это рекордный показатель с 2013 года. "Значительный спрос отмечается прежде всего на грузовые, легковые автомобили, тракторы, мебель, продовольствие", - добавил первый вице-премьер.-0-