Лукашенко о санкциях: простые семьи не должны пострадать из-за беглых предателей и их западных кураторов

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует принять все меры, чтобы простые семьи и трудовые коллективы не пострадали в результате западных санкций. Об этом он заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что ранее было решено с периодичностью раз в квартал, а если надо, то и чаще, встречаться с правительством для обсуждения вопросов работы экономики.

"Нам надо сделать все, чтобы простые семьи и трудовые коллективы ни в коем случае не пострадали из-за наших беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов. Бегающих по Европе и Америке и вымаливающих санкции против Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.

"Сегодня уже никто не сомневается, что основной целью этого оголтелого шантажа является не борьба за какие-то мифические права человека", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

По его словам, цель санкций - устранить прямых конкурентов, разорить и разрушить ключевые предприятия, удушить в конечном счете экономику Беларуси. "И, если говорить прямым текстом, через закрытие заводов и массовую безработицу загнать людей в нищету, а в лучшем случае - вывести их на улицы. Мы этого допустить не можем и не допустим", - обратил внимание Президент.-0-

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