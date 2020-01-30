Задачи новому гендиректору "Атланта": стабилизировать финансово-экономическое положение и обеспечить развитие

30 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Минский завод холодильников намерен усилить свои позиции на рынке бытовой техники. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Дмитрий Соколовский, который сегодня согласован на должность генерального директора ЗАО "Атлант" - директора Минского завода холодильников.

"Основная задача, поставленная Президентом, - используя потенциал, который у нас есть в технической отрасли, творческих решениях по разработке новой техники, укрепиться на рынке, стабилизировав финансово-экономическое состояние на предприятии, и обеспечить дальнейшее развитие", - отметил новый руководитель.

Генеральный директор уверен в том, что поставленные задачи будут выполнены, несмотря на высокий уровень конкуренции, который складывается на ценовых рынках, в основном России и Украины.

До этого Дмитрий Соколовский работал заместителем генерального директора данного предприятия по корпоративному развитию и финансам.-0-