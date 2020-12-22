Замгоссекретаря Совбеза представил коллективу ГТК нового председателя

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков сегодня во время рабочего совещания представил коллективу Государственного таможенного комитета нового председателя ГТК Владимира Орловского, сообщили БЕЛТА в комитете.

Владимир Арчаков во время совещания рассказал о перспективах социально-экономического развития Беларуси, обозначил основные ориентиры развития таможенной службы на ближайшее время, уделив особое внимание удержанию стабильных позиций во время мировой экономической нестабильности. Он также поблагодарил коллектив таможенных органов за выполнение на высоком уровне возложенных задач, акцентировав внимание на качественном совершенствовании таможенной инфраструктуры, борьбе с наркотрафиком, выполнении таможенниками отдельных функций пограничного контроля.

Владимир Орловский доложил об итогах работы в соответствии с основными направлениями развития таможенной службы Беларуси на 2015-2020 годы. "Оценка выполнения этого стратегического документа показала комплексную реализацию мероприятий, предусмотренных на пятилетний период, и достижение заявленного на 2020 год уровня развития таможенного администрирования. По 33 установленным стратегией развития целевым индикаторам из 42 фактическое значение превысило плановое", - отметил он.

За последнюю пятилетку белорусская таможня реализовала около 30 перспективных экспериментов, опыт которых активно используется во всех странах ЕАЭС. Активно велись работы по внедрению новых технологий уплаты таможенных платежей, в том числе системы мгновенных платежей, автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств.

"В нынешнем году, несмотря на негативные тенденции в мировой экономической обстановке, задачи, поставленные главой государства перед таможенной службой, выполнены", - резюмировал Владимир Орловский.-0-