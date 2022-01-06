Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 0,5% до $8,4 млрд

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 6 января 2022
Минск 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:42 В Горецком районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
11:37 Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Мельбурне Спорт
11:30 На трассе М6 в Минском районе фура сбила пешехода Происшествия
11:29 В Беларуси к выходным похолодает Общество
11:23 В Могилеве девушка выпала из окна студенческого общежития Происшествия
11:20 Минчанин после вмешательства прокуратуры оштрафован за самовольную перепланировку квартиры Регионы
11:20 Лукашенко об оголтелой политизации истории в 90-е: были в шаге от потери национальной государственности Президент
11:16 Лукашенко выступил за адекватную оценку исторических периодов, включая времена ВКЛ и Речи Посполитой Президент
11:14 Лукашенко назвал историческую политику фактором национальной безопасности Беларуси Президент
11:11 Лукашенко: Год исторической памяти пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды Президент
11:03 Житель Жабинковского района охотился с ружьем на зайца рядом с деревней Происшествия
10:57 Данилович: нам необходимо выработать иммунитет против искажения и фальсификации истории Общество
10:56 Милиция Минска во время рождественских праздников будет нести службу в усиленном режиме Регионы
10:54 Данилович: Запад стремится убрать с постсоветского пространства чувство, что мы наследники Победы Общество
10:51 ГПК: количество грузовиков на въезд в Литву продолжает расти Общество
10:51 Более тысячи человек пострадали в результате беспорядков в Казахстане В мире
10:48 ГАИ Брестской области 6-9 января будет дежурить вблизи храмов, мест отдыха и на оживленных трассах Регионы
10:47 "Белавиа" следит за событиями в Казахстане и безопасностью полетов Общество
10:46 Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-директора ГУМа Крепака Происшествия
10:33 Коллективные миротворческие силы ОДКБ направлены в Казахстан В мире
10:28 Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане В мире
10:19 Белорусы в 2021 году продали на $53,4 млн валюты больше, чем купили Экономика
10:14 Лукашенко проведет совещание о реализации исторической политики Президент
10:10 Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 0,5% до $8,4 млрд Экономика
09:40 Зефир с опасными красителями изъяли из продажи в Бобруйске Регионы
09:37 Полиция сообщила о ликвидации десятков участников ночных беспорядков в Алматы В мире
09:31 Стоимость урана выросла на 8% на фоне протестов в Казахстане В мире
09:29 В Бобруйске директор снял со счета фирмы Br23 тыс. без уплаты подоходного налога Происшествия
09:29 Сенатор: стабильность общественно-политического развития общества - приоритет проекта Конституции Общество
09:19 В Лиде легковушка сбила на переходе женщину Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
06 января 2022, 10:10

Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 0,5% до $8,4 млрд

Фото из архива
Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2022 года, по предварительным данным, составили $8,425 млрд в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен был составить не менее $6 млрд.

За декабрь золотовалютные резервы снизились на $44,1 млн (на 0,5%) после сокращения в ноябре на $80,7 млн (на 0,9%).

В целом по итогам прошлого года международные резервные активы увеличились на $956,5 млн (на 12,8%).

"Росту уровня золотовалютных резервов в 2021 году способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", распределение специальных прав заимствования Международного валютного фонда, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и размещения Министерством финансов на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте, привлечение внешних государственных займов, а также рост стоимости монетарного золота", - отметили в Нацбанке.

При этом правительством и Национальным банком Беларуси по итогам 2021 года исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $3,1 млрд, в том числе в декабре - $220 млн.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2022 год объем международных резервных активов на 1 января 2023 года с учетом погашения правительством Беларуси внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $7 млрд.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
золотовалютные резервы Нацбанк
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Белорусы в 2021 году продали на $53,4 млн валюты больше, чем купили
Фото из архива Экспорт белорусского продовольствия в январе-ноябре вырос на 16%
Фото из архива "Белнефтехим": с учетом санкций проведена серьезная работа по диверсификации экспортных потоков
Фото из архива Беларусь и Россия подписали балансы поставок продовольствия на 2022 год
Фото БЦК Довгало: БЦК в 2021 году увеличила выпуск цемента на 4,8% до 5 млн т
Фото из архива Доллар и евро на торгах 5 января подорожали, российский рубль подешевел
Главное
Фото из архива Лукашенко: Год исторической памяти пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды
Данилович: Запад стремится убрать с постсоветского пространства чувство, что мы наследники Победы
ГАИ призывает быть предельно осторожными при гололеде и мокром снеге
Мечты сбываются! Не упустите шанс выгодно приобрести апартаменты! До конца АКЦИИ осталось 2 дня!
Топ-новости
Лукашенко назвал историческую политику фактором национальной безопасности Беларуси
Лукашенко выступил за адекватную оценку исторических периодов, включая времена ВКЛ и Речи Посполитой
Эксперты рассказывают, сколько в Беларуси нефти и что из нее производят
Как будет ходить городской и пригородный транспорт Минска 6-9 января
Коллективные миротворческие силы ОДКБ направлены в Казахстан
Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиозаписи
Сотрудники генконсульства Польши в Бресте организовали попытку побега из Беларуси подозреваемого в смертельном ДТП
ГПК: количество грузовиков на въезд в Литву продолжает расти
"Белнефтехим": с учетом санкций проведена серьезная работа по диверсификации экспортных потоков
"Белавиа" следит за событиями в Казахстане и безопасностью полетов
Ушла легенда БАТЭ: умер голкипер Александр Федорович
Мусиенко: обсуждение проекта Конституции проходит в условиях беспрецедентной открытости
Озорство, улыбки и вера в чудо. Во Дворце Независимости устроили новогодний праздник для детей
Беларусь и Россия подписали балансы поставок продовольствия на 2022 год
Рачков: люди начинают задавать более предметные вопросы по изменениям и дополнениям в Конституцию
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.