Золотовалютные резервы Беларуси за август выросли на 14,2% до $8,5 млрд

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2021 года, по предварительным данным, составили $8496,7 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За август 2021 года золотовалютные резервы увеличились на $1054,3 млн (на 14,2%) после роста в июле на $33 млн (на 0,4%).

Рост уровня золотовалютных резервов в августе в основном обусловлен распределением специальных прав заимствования Международного валютного фонда, покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также поступлением иностранной валюты в бюджет.

В августе 2021 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $340 млн.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.-0-