Атаковавший деревню в Пинском районе волк оказался бешеным

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Волк, который атаковал деревню Ласицк в Пинском районе, оказался бешеным, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.
Деревню на юге Пинского района волк атаковал во второй половине дня 5 апреля. Хищник напал на трех женщин, покусал собаку и козу. На следующий день агрессивного зверя застрелил егерь Пинского БООР. Местные ветеринары взяли биологический материал и отправили его на исследование в Брестскую областную ветлабораторию. Опасения подтвердились: у волка выявлен вирус бешенства.
"Пинский райисполком объявил деревню Ласицк неблагополучной зоной по бешенству животных и ввел карантин. Там проводится подворный обход. Выясняется, нет ли людей, нуждающихся в прививках от бешенства, пострадавших от укусов животных. Проверяется соблюдение правил содержания собак, кошек и других животных. Ветеринары проводят вакцинацию восприимчивых животных против бешенства", - рассказали в райисполкоме. Также усилен контроль за бездомными животными.
Первоначальный срок карантина - 2 месяца. Затем, в зависимости от обстановки, ветслужба сделает заключение о снятии ограничений либо продлении.-0-
Пострадавшие от нападения волка женщины находятся под амбулаторным наблюдением