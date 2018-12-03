Белоруска пыталась ввезти из Польши смартфоны более чем на Br105 тыс.

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданка Беларуси пыталась незаконно ввезти в Беларусь из Польши 36 смартфонов iPhone XS, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Партию дорогостоящих смартфонов без таможенного оформления пыталась ввезти утром 1 декабря через пункт пропуска "Домачево" на белорусско-польской границе 52-летняя гражданка Беларуси. "При пересечении границы жительница Березы выбрала зеленый коридор, однако при осмотре ее авто пограничники обнаружили признаки того, что в салоне есть скрытый товар. Автомобиль был направлен в специальный бокс. Во время совместного с сотрудниками таможни углубленного досмотра под обшивкой в салоне "Опеля" были обнаружены 36 смартфонов iPhone XS", - рассказали в Госпогранкомитете.

Изъятые мобильные оценены в сумму более Br105 тыс., автомобиль изъят до решения суда.-0-