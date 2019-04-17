Бесхозяйственность на ферме нанесла ущерб предприятию Октябрьского района на Br823,5 тыс.

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесхозяйственность при эксплуатации молочно-товарной фермы нанесла ущерб сельскохозяйственному предприятию Октябрьского района на Br823,5 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.

Факты причинения ущерба в особо крупном размере выявили работники финансовой милиции и Комитета госконтроля Гомельской области в ОАО "Моисеевка" при проверке подготовки к весенне-полевым работам.

В 2011 году на предприятии сдана в эксплуатацию первая в Гомельской области роботизированная молочно-товарная ферма. Импортное оборудование стоимостью 1,143 млн евро закуплено за кредитные ресурсы, предоставленные под гарантии Гомельского облисполкома. На ферме в деревне Сопейков установили восемь роботов-манипуляторов, использование которых позволяло практически полностью исключить ручной труд.

"Новая техника обеспечивала уход за животными, осуществляла преддоильную подготовку коров и процесс доения, проводила диагностику животных. Однако реализация инвестиционного проекта не принесла ожидаемого результата, поскольку должностные лица ОАО "Моисеевка" не приняли необходимые меры для эффективной эксплуатации молочно-товарной фермы. Бесхозяйственность привела к тому, что в настоящее время из восьми роботов-манипуляторов функционируют только два, да и те задействованы не в полном объеме", - рассказали в КГК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 424 УК.-0-