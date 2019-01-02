Бесправник сбил насмерть пенсионерку в Круглянском районе

2 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В ДТП в Круглянском районе погибла женщина, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 января в 11.25 вблизи деревни Филатово Круглянского района. Житель города Круглое на "Рено-Меган" (не имея права управления транспортным средством) не справился с управлением и наехал на двигавшуюся по обочине в попутном направлении пенсионерку, 1939 года рождения, жительницу деревни Боканово. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Всего за выходные дни Госавтоинспекция выявила 994 нарушения правил дорожного движения. Задержаны и отстранены от управления 29 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 92 превысили установленную скорость. Оштрафованы 198 пешеходов-нарушителей, 115 из которых - за неиспользование фликеров в темное время суток.

С 31 декабря 2018 года по 1 января 2019 года в Могилевской области произошли 3 ДТП, в которых один человек погиб, двое пострадали. За минувшие сутки зарегистрированы 84 ДТП с механическими повреждениями транспорта.-0-