Водитель-бесправник погиб в ДТП под Слуцком

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе в ДТП погиб 19-летний непристегнутый водитель-бесправник, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла 18 декабря около 19.40 в деревне Малиновка. "На автодороге Копыль - Ленино - Селище 19-летний житель Копыля на Lifan неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там водитель столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Kia Sorento под управлением 32-летнего жителя Солигорска, - рассказал Сергей Чеботарев. - Водитель Lifan скончался на месте ДТП, водитель Kia с различными травмами госпитализирован".

На обоих автомобилях были установлены зимние шины. Ехавший за рулем Lifan парень не имел водительского удостоверения и никогда его не получал. Кроме того, он был непристегнут.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома