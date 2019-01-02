Бобруйчанин перевозил 300 л контрафактного алкоголя под сиденьями автомобиля

2 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Бобруйский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области во время совместных с ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома проверочных мероприятий выявил факт незаконного перемещения спиртосодержащей жидкости. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УДФР КГК по Могилевской области Сергей Соловьев.

В Бобруйске 24 декабря в 20.30 вблизи автозаправочной станции по улице Рогачевской была остановлена автомашина "Крайслер-Пацифика" под управлением 55-летнего бобруйчанина, работающего в социальной сфере. При осмотре машины было обнаружено 300 л спиртосодержащей жидкости российского производства в пластиковых канистрах емкостью 10 л каждая. Контрафактный груз был спрятан в тайнике под сиденьями автомобиля и предназначался для дальнейшей продажи в частном секторе города.

Спиртосодержащая жидкость стоимостью Вr1,2 тыс. изъята. Рассматривается вопрос о привлечении бобруйчанина к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.27 КоАП Республики Беларусь. Ему грозит штраф в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией соответствующей непищевой спиртосодержащей продукции.-0-