Бобруйчанин задержан за сбыт гашиша

10 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске сотрудники наркоконтроля при сбыте гашиша задержали 25-летнего местного жителя, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Владимир Синкевич.

В поле зрения оперативников мужчина попал в ноябре прошлого года. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками наркоконтроля были задокументированы факты сбыта им гашиша на территории Бобруйска. "Во время сбыта 2 гр гашиша подозреваемый был задержан, - рассказал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома Владислав Ковалев. - Во время обыска по месту жительства обнаружено 35 гр гашиша, а также весы и целлофановые пакеты для фасовки наркотического средства".

В настоящее время устанавливаются дополнительные факты сбыта наркотиков и причастных к этому лиц.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Наркодельцу грозит до 15 лет лишения свободы.-0-