Более 100 человек эвакуировали из школы под Борисовом из-за сообщения о минировании

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учеников школы под Борисовом эвакуировали из-за сообщения о минировании, правоохранители задержали звонившего. Об этом БЕЛТА сообщили в Борисовском РУВД.
Сегодня днем в милицию от неизвестного мужчины поступил звонок с сообщением о минировании агрогородка Лошница Борисовского района. "Незамедлительно были проинформированы соответствующие службы и направлена следственно-оперативная группа. Спустя еще несколько минут поступил повторный звонок от этого же абонента с сообщением о минировании местной средней школы", - рассказали в РУВД.
В кратчайшие сроки в школу приехали сотрудники милиции и другие оперативные службы. Здание было оцеплено, эвакуировали 120 человек. Взрывных устройств на территории учебного заведения обнаружено не было.
"Примерно в это же время была установлена личность звонившего. Им оказался нигде не работающий 38-летний местный житель. Как пояснил мужчина, в момент звонка он был нетрезв, поэтому никакого вразумительного объяснения причин своего поступка дать не может", - отметили в РУВД.
Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям звонившего.-0-
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