Более 100 т пшеницы и отрубей пытались ввезти в Беларусь

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники предотвратили незаконный ввоз в Беларусь трех партий подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
На участке автодороги вблизи российско-белорусской границы остановили три грузовых автомобиля с пшеницей и пшеничными отрубями общей массой более 100 т. Фитосанитарные сертификаты на товар у перевозчиков отсутствовали. Общая стоимость незаконно перемещаемой пшеницы и пшеничных отрубей составила Br32 тыс.
В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза каждая партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, перемещаемая из одного государства - члена ЕАЭС в другое, сопровождается фитосанитарным сертификатом, который выдается уполномоченным органом страны отправления.
Гомельская таможня проводит проверку в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 Кодекса РБ об административных правонарушениях.-0-
Фото Гомельской таможни
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