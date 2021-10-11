Более 1,8 тыс. нарушений ПДД выявлено в Минской области за выходные

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные дни в результате дорожно-транспортных происшествий 7 человек травмированы. Сотрудниками ГАИ выявлены 1892 правонарушения со стороны участников дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Задержаны 38 нетрезвых водителей, 5 из которых по сообщениям граждан. Пресечено 80 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.

Также в ходе отработки районов области стражами дорог привлечены к административной ответственности 793 пешехода, 168 из которых находились в состоянии опьянения. Не были обозначены световозвращающими элементами 112 пешеходов.

За выходные на территории Минской области зарегистрировано 141 ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

"Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, не забывайте пристегиваться ремнями безопасности, выбирайте безопасную скорость движения. Пешеходам напоминаем о необходимости обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток", - добавили в ГАИ.-0-