27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА. Более 2 тыс. л браги и самогонный аппарат изъяли у жителя Молодечненского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Молодечненский РОВД.
Самогонное производство выявили в деревне Схолино у 25-летнего мужчины, ранее уже привлекавшегося к ответственности за самогоноварение. Он развернул мини-завод в погребе за пределами приусадебного участка на расстоянии около 80 м от жилого дома.
В четырех полимерных бочках в землянке было 2,1 тыс. л самогонной браги. Как пояснил фигурант, самогонный аппарат установил якобы около недели назад, а готовый продукт предназначался к предстоящему семейному празднику.
Брагу правоохранители конфисковали и уничтожили. Производственный агрегат также был демонтирован и изъят.
После проведения необходимых экспертиз изготовитель, вероятнее всего, будет привлечен к административной ответственности.-0-
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