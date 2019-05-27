27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА. Более 2 тыс. л браги и самогонный аппарат изъяли у жителя Молодечненского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Молодечненский РОВД.

Самогонное производство выявили в деревне Схолино у 25-летнего мужчины, ранее уже привлекавшегося к ответственности за самогоноварение. Он развернул мини-завод в погребе за пределами приусадебного участка на расстоянии около 80 м от жилого дома.

В четырех полимерных бочках в землянке было 2,1 тыс. л самогонной браги. Как пояснил фигурант, самогонный аппарат установил якобы около недели назад, а готовый продукт предназначался к предстоящему семейному празднику.

Брагу правоохранители конфисковали и уничтожили. Производственный агрегат также был демонтирован и изъят.

После проведения необходимых экспертиз изготовитель, вероятнее всего, будет привлечен к административной ответственности.-0-